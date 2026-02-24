DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8455 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
HENSOLDT Aktie

Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Sie seien mit Ausnahme des Free Cashflow und des Auftragseingangs etwas schwächer als erwartet gewesen, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Mittelwerte der für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Free Cashflow 2026 in Aussicht gestellten Zielkorridore lägen jeweils zwei Prozent unter den Konsensschätzungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
80,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,88%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

