HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,18 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Sie seien mit Ausnahme des Free Cashflow und des Auftragseingangs etwas schwächer als erwartet gewesen, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Mittelwerte der für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Free Cashflow 2026 in Aussicht gestellten Zielkorridore lägen jeweils zwei Prozent unter den Konsensschätzungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
80,60 €
|Abst. Kursziel*:
11,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
72,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,88%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|12:51
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:56
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|09:11
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|12:51
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:56
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|09:11
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|11:56
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|09:11
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley