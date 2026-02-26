HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,25 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Auftragseingang und Free Cashflow seien besser gewesen als erwartet, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen. Der Umsatz habe leicht enttäuscht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,60 €
|Abst. Kursziel*:
25,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,31%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|10:21
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley