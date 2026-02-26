DAX 25.400 +0,4%ESt50 6.178 +0,3%MSCI World 4.573 +0,2%Top 10 Crypto 8,7580 +1,8%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.584 +0,7%Euro 1,1807 +0,1%Öl 71,64 +1,0%Gold 5.180 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025 Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HENSOLDT Aktie

Kaufen
Verkaufen
HENSOLDT Aktien-Sparplan
75,20 EUR -0,85 EUR -1,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,25 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HAG000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HAG0005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HNSDF

Deutsche Bank AG

HENSOLDT Buy

10:21 Uhr
HENSOLDT Buy
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
75,20 EUR -0,85 EUR -1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Auftragseingang und Free Cashflow seien besser gewesen als erwartet, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen. Der Umsatz habe leicht enttäuscht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,60 €		 Abst. Kursziel*:
25,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,31%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

10:21 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
26.02.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
26.02.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
26.02.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

dpa-afx Gewinnanstieg HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX letztendlich stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag tiefrot
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag
finanzen.net XETRA-Handel MDAX mittags schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hensoldt auf 'Equal Weight' - Ziel 97 Euro
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Financial year 2025: HENSOLDT achieves record order intake and confirms structural growth path
EQS Group EQS-News: HENSOLDT extends CEO Oliver Dörre's contract until end of 2031
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
HENSOLDT zu myNews hinzufügen