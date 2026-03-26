UBS AG

Heidelberg Materials Buy

15:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julian Radlinger ging am Donnerstagabend auf eine Roadshow mit dem Investor-Relations-Team des Baustoffkonzerns in Österreich und der Schweiz ein. Ein Drittel des Energiebedarfs werde durch alternative Quellen gedeckt und der Rest sei zu 70 bis 80 Prozent abgesichert. Das Volumenwachstum sehe der Konzern 2026 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Konsens liege zwischen 1 und 2 Prozent Plus, so Radlinger./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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