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Marktkap. 31,33 Mrd. EUR

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WKN 604700

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Symbol HLBZF

UBS AG

Heidelberg Materials Buy

15:26 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julian Radlinger ging am Donnerstagabend auf eine Roadshow mit dem Investor-Relations-Team des Baustoffkonzerns in Österreich und der Schweiz ein. Ein Drittel des Energiebedarfs werde durch alternative Quellen gedeckt und der Rest sei zu 70 bis 80 Prozent abgesichert. Das Volumenwachstum sehe der Konzern 2026 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Konsens liege zwischen 1 und 2 Prozent Plus, so Radlinger./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
176,60 €		 Abst. Kursziel*:
47,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
177,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,81%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
248,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

15:26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
25.03.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
23.03.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
19.03.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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