adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Outperform" belassen. Aneesha Sherman berichtete am Donnerstagabend von ihrer Auswertung aktueller Trends in den USA, Europa und China. Im Sportartikelbereich rechnet sie überall mit Wachstum. In China falle dieses im bisherigen Jahresverlauf stärker aus, in den anderen beiden Regionen jedoch schwächer. Einzelhändler schienen optimistisch auf das Jahr 2026 zu blicken./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
132,75 €
|Abst. Kursziel*:
92,09%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
133,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
91,51%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
207,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|12:26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.03.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|12:26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.03.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|12:26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.03.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.