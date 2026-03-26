DAX tiefrot -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
adidas Aktie

133,15 EUR -0,70 EUR -0,52 %
Marktkap. 23,96 Mrd. EUR

KGV 22,53
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Outperform" belassen. Aneesha Sherman berichtete am Donnerstagabend von ihrer Auswertung aktueller Trends in den USA, Europa und China. Im Sportartikelbereich rechnet sie überall mit Wachstum. In China falle dieses im bisherigen Jahresverlauf stärker aus, in den anderen beiden Regionen jedoch schwächer. Einzelhändler schienen optimistisch auf das Jahr 2026 zu blicken./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
132,75 €		 Abst. Kursziel*:
92,09%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
133,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
91,51%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

12:26 adidas Outperform Bernstein Research
23.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
19.03.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 adidas Buy UBS AG
06.03.26 adidas Kaufen DZ BANK
