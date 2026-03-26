DAX 22.376 -1,1%ESt50 5.525 -0,7%MSCI World 4.233 -0,2%Top 10 Crypto 8,9750 +0,2%Nas 21.408 -2,4%Bitcoin 58.811 -1,4%Euro 1,1522 -0,2%Öl 110,0 +3,8%Gold 4.433 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus
Top News
Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content! Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!
Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen" Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
54,46 EUR -1,22 EUR -2,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,66 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

Deutsche Bank AG

RWE Buy

10:36 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
54,46 EUR -1,22 EUR -2,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sieht die Aktien des Energiekonzerns in seinem am Freitag vorliegenden Report als "essenziellen Kauf", denn das Wachstum und die Erfolgsbilanz rechtfertigten den Aufpreis. Der von RWE bis 2031 prognostizierte jährliche Gewinnanstieg sei konservativ./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,92 €		 Abst. Kursziel*:
12,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,68%
Analyst Name:
Olly Jeffery 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

26.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
25.03.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
24.03.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Papier unter der Lupe Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für RWE-Aktie Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für RWE-Aktie
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für RWE auf 57 Euro - 'Market-Perform'
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE notches first power at 1.1GW Thor
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Zacks All You Need to Know About RWE AG (RWEOY) Rating Upgrade to Strong Buy
reNEWS RWE completes sale of Baltic 2 to PGE
reNEWS RWE earnings fall in 'challenging environment'
reNEWS RWE appoints Dettmer as renewables COO
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen