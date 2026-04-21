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Barclays Capital

RWE Overweight

16:06 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
60,02 EUR 2,44 EUR 4,24%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach einem "Handelsblatt"-Bericht über die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Demnach gebe es konkrete Fortschritte, was für RWE positiv zu werten sei, schrieb Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es komme offenbar Dynamik in die Sache und dies bestärke ihn in seiner Einschätzung, dass die Strategie bis Ende des zweiten Quartals 2026 kommuniziert werde./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
59,34 €		 Abst. Kursziel*:
11,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
60,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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