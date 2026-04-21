RWE Aktie
Marktkap. 42,67 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach einem "Handelsblatt"-Bericht über die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Demnach gebe es konkrete Fortschritte, was für RWE positiv zu werten sei, schrieb Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es komme offenbar Dynamik in die Sache und dies bestärke ihn in seiner Einschätzung, dass die Strategie bis Ende des zweiten Quartals 2026 kommuniziert werde./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
59,34 €
|Abst. Kursziel*:
11,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
60,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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