Barclays Capital

Commerzbank Overweight

11:16 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut passte ihre Schätzungen am Mittwochnachmittag an die Resultate des ersten Quartals und die neuen Ziele der Frankfurter an./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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