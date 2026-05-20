Commerzbank Aktie
36,23 EUR -0,93 EUR -2,50 %
Marktkap. 40,74 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
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Commerzbank Overweight
11:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
36,23 EUR -0,93 EUR -2,50%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut passte ihre Schätzungen am Mittwochnachmittag an die Resultate des ersten Quartals und die neuen Ziele der Frankfurter an./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images
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Zusammenfassung: Commerzbank Overweight
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,61 €
|Abst. Kursziel*:
17,94%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,93%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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