DAX 24.852 +0,5%ESt50 6.002 +0,4%MSCI World 4.776 +0,2%Top 10 Crypto 9,9200 -0,2%Nas 26.270 +1,5%Bitcoin 66.953 +0,5%Euro 1,1632 +0,1%Öl 104,9 -0,3%Gold 4.539 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Intel 855681 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAXmit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Micron, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Generali-Aktie mit Gewinnen: Versicherer wuppt höhere Katastrophenschäden Generali-Aktie mit Gewinnen: Versicherer wuppt höhere Katastrophenschäden
Eutelsat-Aktie zündet Kursrakete: SpaceX-IPO entfacht neue Dynamik im Satellitensektor Eutelsat-Aktie zündet Kursrakete: SpaceX-IPO entfacht neue Dynamik im Satellitensektor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
36,23 EUR -0,93 EUR -2,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,74 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

Barclays Capital

Commerzbank Overweight

11:16 Uhr
Commerzbank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
36,23 EUR -0,93 EUR -2,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut passte ihre Schätzungen am Mittwochnachmittag an die Resultate des ersten Quartals und die neuen Ziele der Frankfurter an./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Commerzbank Overweight

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,61 €		 Abst. Kursziel*:
17,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,93%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

11:16 Commerzbank Overweight Barclays Capital
12.05.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
11.05.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Stockdividende DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: Über diese Dividende können sich Commerzbank-Aktionäre freuen DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: Über diese Dividende können sich Commerzbank-Aktionäre freuen
finanzen.net DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Commerzbank-Aktie in der technischen Analyse: long-Signal
finanzen.net Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter
EQS Group EQS-News: Commerzbank-Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu
finanzen.net Commerzbank-Aktie stärker: Warnung vor UniCredit-Risiken - Ex-CEO büßt Bonus teilweise ein
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Plus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
EQS Group Commerzbank Annual General Meeting approves all agenda items
EQS Group EQS-News: Commerzbank Annual General Meeting approves all agenda items
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Commerzbank rejects €39bn UniCredit takeover offer
EQS Group Commerzbank Board of Managing Directors and Supervisory Board recommend that shareholders not accept UniCredit’s exchange offer – greater value creation through successful stand-alone strategy
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen