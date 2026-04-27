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Barclays Capital

RWE Overweight

08:01 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollten stark ausfallen und bereits seine These eines zu konservativen Jahresausblicks untermauern, schrieb Peter Crampton in einer Einschätzung vom Montagnachmittag./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
60,84 €		 Abst. Kursziel*:
8,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
61,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Overweight Barclays Capital
27.04.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
22.04.26 RWE Overweight Barclays Capital
21.04.26 RWE Buy UBS AG
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