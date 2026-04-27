RWE Aktie
Marktkap. 44,59 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollten stark ausfallen und bereits seine These eines zu konservativen Jahresausblicks untermauern, schrieb Peter Crampton in einer Einschätzung vom Montagnachmittag./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
60,84 €
|Abst. Kursziel*:
8,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
61,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|08:01
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|RWE Buy
|UBS AG
|08:01
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|RWE Buy
|UBS AG
|08:01
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|RWE Buy
|UBS AG
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|20.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research