Barclays Capital

RWE Overweight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollten stark ausfallen und bereits seine These eines zu konservativen Jahresausblicks untermauern, schrieb Peter Crampton in einer Einschätzung vom Montagnachmittag./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE