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Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

12:21 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen seien übertroffen worden, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Erstbewertung des vierten Geschäftsquartals. Enttäuschend sei aber der Ausblick. Der Eventvermarkter habe Pläne, doch entscheidend sei deren Ausführung. Investitionen seien erforderlich, doch über deren Höhe sei bisher noch nichts bekannt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
59,00 €		 Abst. Kursziel*:
59,32%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
51,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,88%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

12:21 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10:46 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:31 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
08:46 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
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