DAX 22.366 -1,1%ESt50 5.520 -0,8%MSCI World 4.233 -0,2%Top 10 Crypto 8,9750 +0,2%Nas 21.408 -2,4%Bitcoin 58.811 -1,4%Euro 1,1522 -0,2%Öl 109,5 +3,3%Gold 4.431 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
30,68 EUR -1,18 EUR -3,69 %
STU
30,70 EUR -1,25 EUR -3,90 %
HAML
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 141,82 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

09:36 Uhr
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
30,68 EUR -1,18 EUR -3,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sieht sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des ersten Quartals beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebit) etwas über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie werde ein Vergleich durch unterschiedliche Annahmen zur Bereinigung von Einmaleffekten verfälscht. Er geht nicht davon aus, dass die Jahresziele angepasst werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
30,97 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

09:36 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.03.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Erfolge vermeldet Novo Nordisk-Aktie im Blick: Pharmariese forciert mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff Doppelstrategie Novo Nordisk-Aktie im Blick: Pharmariese forciert mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff Doppelstrategie
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen
TraderFox Novo-Nordisk: Sommerfigur im Fokus – Verschreibungen für Abnehm-Medikamente ziehen an
Benzinga What&#39;s Happening With Novo Nordisk Stock Today?
Zacks Novo Nordisk (NVO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
MotleyFool Think Novo Nordisk Can't Keep Up in the GLP-1 Market? Its Latest Drug Approval Could Be a Game Changer
MotleyFool Down Near Its 5-Year Low, Is Novo Nordisk Stock Too Cheap to Pass Up?
Benzinga Novo Nordisk Secures FDA Approval For Higher-Dose Wegovy
MotleyFool 1 Reason I'm Never Selling Novo Nordisk Stock
Zacks Novo Nordisk (NVO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
Benzinga Hims &amp; Hers Opens Waitlist For $149 Branded Wegovy And Ozempic Via Novo Nordisk Deal
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen