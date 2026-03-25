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Symbol TTE

Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

09:41 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
77,49 EUR -0,96 EUR -1,22%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth berichtete am Donnerstagabend von einem Besuch des LNG-Projekts "Rio Grande" im US-Bundesstaat Texas, das weltweit zu den größten, im Bau befindlichen Anlagen zähle. Das Projekt sei dem Zeitplan offenbar voraus. Es erinnere einmal mehr an die Stärken des Öl- und Gaskonzerns./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
78,31 €		 Abst. Kursziel*:
20,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,31%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

09:41 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
26.03.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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