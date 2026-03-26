UBS AG

Delivery Hero Buy

15:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei dem Essenslieferdienst verstärkten sich die Anzeichen für strategische Absichten, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wachsende Barmittelbestände dienten wohl auch dem Spielraum für strategische Handlungsoptionen. Die zuletzt vorgestellten Zahlen seien vor diesem Hintergrund eher unauffällig gewesen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero