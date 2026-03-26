Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EUR
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei dem Essenslieferdienst verstärkten sich die Anzeichen für strategische Absichten, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wachsende Barmittelbestände dienten wohl auch dem Spielraum für strategische Handlungsoptionen. Die zuletzt vorgestellten Zahlen seien vor diesem Hintergrund eher unauffällig gewesen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,09 €
|Abst. Kursziel*:
112,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
90,76%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
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