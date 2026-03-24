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Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

15:26 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
204,40 EUR -5,25 EUR -2,50%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin rechnet in seinem Ausblick auf die Berichtssaison mit soliden Ergebnissen der Münchner für ihr zweites Geschäftsquartal. Das Überraschungspotenzial hinsichtlich der Jahresziele nehme zu, schrieb er am Donnerstag. Die Kursverluste seien überzogen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
204,20 €		 Abst. Kursziel*:
24,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
204,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,76%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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