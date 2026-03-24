Siemens Aktie
Marktkap. 159,88 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin rechnet in seinem Ausblick auf die Berichtssaison mit soliden Ergebnissen der Münchner für ihr zweites Geschäftsquartal. Das Überraschungspotenzial hinsichtlich der Jahresziele nehme zu, schrieb er am Donnerstag. Die Kursverluste seien überzogen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
204,20 €
|Abst. Kursziel*:
24,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
204,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,76%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
268,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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