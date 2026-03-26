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Marktkap. 40,56 Mrd. EUR

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WKN SHL100

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Symbol SEMHF

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Hold

10:36 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite dürfte ein gedämpftes Geschäftsquartal gewesen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Resultate. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von lediglich 3 Prozent und Ergebniskennziffern, die um 16 Prozent zurückgehen. Er verwies beim Umsatz auf anhaltende Einbußen im Diagnostikgeschäft und auf Gewinnebene auf Währungs- und Zolleffekte. Auch vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts sieht er Risiken, was das Erreichen der Jahresziele betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,07 €		 Abst. Kursziel*:
16,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,21%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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24.03.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
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13.03.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
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