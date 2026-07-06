DAX 25.779 -0,2%ESt50 6.389 -0,1%MSCI World 4.864 +0,0%Top 10 Crypto 8,2830 -0,2%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.214 -1,3%Euro 1,1429 -0,1%Öl 72,98 +1,4%Gold 4.127 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen im Minus -- TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Vertex, Rivian, LG Energy, AMD, Infineon, SpaceX im Fokus
Top News
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor einem Jahr eingebracht SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor einem Jahr eingebracht
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
35,20 EUR +0,13 EUR +0,37 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Healthineers jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 39,14 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

UBS AG

Siemens Healthineers Neutral

08:31 Uhr
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
35,20 EUR 0,13 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 51 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mehrere Risikofaktoren belasteten weiterhin die Marktstimmung für den Medizintechnikkonzern, darunter die Schwäche im Diagnostikbereich, die anhaltende Ausgliederung der Anteile der Mutter Siemens, der Inflationsdruck und das unsichere China-Geschäft, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Diese Probleme seien zwar weitgehend im Aktienkurs eingepreist, ihre Lösung vor 2027 aber unwahrscheinlich./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,81 €		 Abst. Kursziel*:
9,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,95%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:31 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
06.07.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
15.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Aktie unter die Lupe Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Siemens Healthineers-Aktie Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Siemens Healthineers-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 38 Euro - 'Neutral'
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Healthineers
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX startet im Plus
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: LUS-DAX zum Start des Montagshandels wenig bewegt
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Montagvormittag
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, buy
EQS Group EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen