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Symbol ABLZF

UBS AG

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

11:16 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 88 Franken auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Andre Kukhnin am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
84,72 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

03.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
26.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
25.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
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