ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 170,18 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 88 Franken auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Andre Kukhnin am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
88,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
84,72 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,87%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|03.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG