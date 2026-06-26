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Symbol ABLZF

Barclays Capital

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

12:56 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
91,86 EUR 0,56 EUR 0,61%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 71 auf 76 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone rechnet mit einem weiteren starken Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Er geht aber nicht von einer neuerlichen Aufstockung der Jahresziele aus. Die bereits erreichte Bewertung sei das entscheidende, das den weiteren Spielraum für die Aktien begrenze./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
76,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
84,78 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,36%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
George Featherstone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

26.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
25.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
18.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
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