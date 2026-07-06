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Symbol DGEAF

UBS AG

Diageo Neutral

14:06 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,35 EUR 0,66 EUR 3,73%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag im August richte sich der Anlegerfokus auf die Frage, ob das Management eine Anpassung des Gewinnausblicks vornehmen werde, da das Geschäftsjahr 2026/27 allgemein als Übergangsjahr gelte, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Die Markterwartungen für das US-Spirituosengeschäft seien zu hoch, denn dort habe Diageo in einem sich verschlechternden Marktsegment an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 06:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:06 Diageo Neutral UBS AG
26.06.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
19.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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