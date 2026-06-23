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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Buy

09:41 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,31 EUR 0,30 EUR 1,67%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1759 Pence auf "Buy" belassen. Der Anteil der im Rahmen von Werbeaktionen getätigten Verkäufe des Spirituosenkonzerns habe in den vergangenen Wochen weiter zugenommen und einen neuen Höchststand erreicht, schrieb Mitch Collett in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,59 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,90 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

09:41 Diageo Buy Deutsche Bank AG
19.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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