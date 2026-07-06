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Symbol SPCX

Deutsche Bank AG

SpaceX Buy

17:21 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
132,76 EUR -7,66 EUR -5,46%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX mit "Buy" und einem Kursziel von 255 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Durch den Aufbau von Infrastrukturen in den Bereichen Transport, Konnektivität und Künstliche Intelligenz trage das Unternehmen dazu bei, die Menschheit auf mehrere Planeten zu bringen, schrieb Edison Yu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Transportwesen habe SpaceX erreicht, woran Regierungen jahrzehntelang gescheitert seien: große Raketen zuverlässig, wiederverwendbar und zunehmend erschwinglich zu machen ? mit dem Höhepunkt Starship. Ähnlich verhalte es sich mit Satelliten. Starlink habe sich zu einem Konnektivitätsnetzwerk für Verbraucher, Unternehmen und Regierungen entwickelt./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:33 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
132,66 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
$ 151,75		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

17:21 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
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09:21 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
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