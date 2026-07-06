DAX 25.465 -1,4%ESt50 6.320 -1,2%MSCI World 4.847 -0,4%Top 10 Crypto 8,3105 +2,3%Nas 25.894 -0,9%Bitcoin 55.998 +0,1%Euro 1,1428 -0,1%Öl 74,27 +3,1%Gold 4.141 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien unter Druck: DAX schließt im Minus -- US-Börsen tiefer -- TKMS erhält NATO-Rekordauftrag -- Samsung, Sandisk, Micron, Microsoft, Telekom, Siemens Energy, Vertex, Rivian, AMD, SpaceX im Fokus
Top News
Rohstoffpreise am Dienstagabend Rohstoffpreise am Dienstagabend
Palantir-Aktie trotzt dem KI-Ausverkauf: Neuer Großkunde in Mexiko Palantir-Aktie trotzt dem KI-Ausverkauf: Neuer Großkunde in Mexiko
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
44,31 EUR +0,44 EUR +1,00 %
STU
finanzen.net zero
Daimler Truck jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 33,64 Mrd. EUR

KGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

Barclays Capital

Daimler Truck Overweight

19:21 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
44,31 EUR 0,44 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 55 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich, schrieb Erwann Dargorne am Dienstag. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Dargornes Favorit im Aufschwung ist Daimler Truck, gefolgt von Traton und Volvo. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,27 €		 Abst. Kursziel*:
24,24%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
44,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,13%
Analyst Name:
Erwann Dargorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

19:21 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
11:36 Daimler Truck Neutral UBS AG
03.07.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
01.07.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
26.06.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

dpa-afx Neues Rating Daimler-Truck-Aktie: Analyst sieht riesiges Potenzial:- Aktie wird Top-Favorit Daimler-Truck-Aktie: Analyst sieht riesiges Potenzial:- Aktie wird Top-Favorit
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag höher
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag in Grün
finanzen.net Neue Analyse: UBS AG bewertet Daimler Truck-Aktie mit Neutral
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Dienstagvormittag fester
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen