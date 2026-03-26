Marktkap. 703,3 Mio. EUR

KGV 10,17
WKN 620010

ISIN DE0006200108

Symbol INDHF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hätten zwar nicht ganz den Erwartungen entsprochen, schrieb Felix Ellmann in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dank starker Aufträge sei aber eine solide Basis für die Beteiligungsgesellschaft für 2026 gelegt./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: INDUS Buy

Unternehmen:
INDUS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,05 €		 Abst. Kursziel*:
44,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,65%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu INDUS AG

12:06 INDUS Buy Warburg Research
03.02.26 INDUS Buy Warburg Research
13.11.25 INDUS Buy Warburg Research
13.08.25 INDUS Buy Warburg Research
15.05.25 INDUS Buy Warburg Research
mehr Analysen

