INDUS Aktie
Marktkap. 795,41 Mio. EURKGV 10,17 Div. Rendite 4,61%
WKN 620010
ISIN DE0006200108
Symbol INDHF
INDUS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Quartalszahlen von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe unerwartet starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Felix Ellmann am Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: INDUS Holding AG
Zusammenfassung: INDUS Buy
|Unternehmen:
INDUS AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,65 €
|Abst. Kursziel*:
29,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,57%
|
Analyst Name:
Felix Ellmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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