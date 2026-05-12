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Marktkap. 795,41 Mio. EUR

KGV 10,17 Div. Rendite 4,61%
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WKN 620010

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ISIN DE0006200108

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Symbol INDHF

Warburg Research

INDUS Buy

10:46 Uhr
INDUS Buy
Aktie in diesem Artikel
INDUS AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Quartalszahlen von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe unerwartet starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Felix Ellmann am Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: INDUS Holding AG

Zusammenfassung: INDUS Buy

Unternehmen:
INDUS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,65 €		 Abst. Kursziel*:
29,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,57%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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03.02.26 INDUS Buy Warburg Research
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