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GBC

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14:29 Uhr
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sdm SE
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Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) eine Umsatzsteigerung um 40 Prozent auf 22,36 Mio. Euro erzielt und dabei das EBITDA überproportional auf 1,23 Mio. Euro (HJ 2024: 0,73 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen Anfang März die bisherige Guidance für das vergangene Geschäftsjahr 2025 konkretisiert und rechne nun mit einem signifikant zweistelligen Umsatzwachstum. Auch das ausgewiesene EBITDA werde über dem Vorjahresniveau erwartet, wobei sich das um Sondereffekte bereinigte EBITDA sogar deutlich über dem Vorjahreswert bewegen solle. Um die Wachstumsdynamik und Margenqualität zu erhöhen, habe sdm im abgelaufenen Geschäftsjahr eine strategische Neupositionierung mit dem Fokus auf vier sicherheitsrelevanten KRITIS-Sektoren (Defense, Logistics, Energy u. Healthcare) vollzogen. Hiernach sehe sich sdm als Resilienzpartner für Betreiber kritischer Infrastrukturen. Um diese neue geschärfte Ausrichtung voranzutreiben, sei der Sicherheitskonzern kürzlich zwei strategische Technologiepartnerschaften im KRITIS-Umfeld eingegangen. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie das Kursziel von 5,70 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.03.2026, 14:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: sdm Kaufen

Unternehmen:
sdm SE		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
5,70 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
0,62 €		 Abst. Kursziel*:
819,35%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
0,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
670,27%
Analyst Name:
Marcel Goldmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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