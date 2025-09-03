GBC

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz überwiegend durch das starke Neukundengeschäft um 40 Prozent auf 22,36 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das EBITDA sogar deutlich überproportional zur Umsatzentwicklung um 68,5 Prozent auf 1,23 Mio. Euro zugelegt. Laut GBC sei das Konzernergebnis jedoch durch Einmaleffekte aus Umbau- und Repositionierungsmaßnahmen signifikant belastet worden. Korrigiert um diese Effekte habe sdm ein bereinigtes EBITDA von 1,54 Mio. Euro erzielt, woraus sich in Bezug auf die erwirtschafteten Umsatzerlöse eine bereinigte EBITDA-Marge von 6,9 Prozent ergebe. Im Vergleich zum operativen Margenniveau des Vorjahreszeitraums (EBITDA-Marge HJ 2024: 4,5 Prozent) habe sdm dank einsetzender Skaleneffekte und eines günstigeren Umsatzmixes eine deutliche Profitabilitätsverbesserung erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 5,70 Euro und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.09.2025, 11:50 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.09.2025 um 08:32 Uhr fertiggestellt und am 04.09.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d702aee0f7032d0b90b25b2999e021c9&application_id=2192900&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

