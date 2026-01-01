DAX aktuell

Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt atmen Anleger am Montag erst einmal durch. Im Fokus stehen die Fed und die Iran-Krise.

Der DAX ging 0,05 Prozent niedriger bei 25.248,37 Punkten in die neue Handelswoche. Gegen Mittag kann er leicht ins Plus drehen. Mit einem Tageshoch von bisher 25.355,14 Zählern konnte das Börsenbarometer noch eine neue Bestmarke erreichen und erstmals in seiner Geschichte über der 25.300er-Marke notieren.

Der jüngste DAX-Rekord

Zuvor hatte der DAX am Freitag bei 25.281,18 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.261,64 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Erste Börsenwoche 2026 voller Erfolg für den DAX

Deutsche Aktien hätten einen "fulminanten Start" in das neue Jahr gehabt und inzwischen sei der "DAX aus technischer Sicht massiv überkauft", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die vergangenen Handelstage. "Jetzt steht den Börsen so etwas wie 'die Woche der Wahrheit' bevor", erwartet er, denn allmählich die Berichtssaison für das vierte Quartal 2025 stehe ins Haus. Da müsse sich zeigen, ob die steigenden Aktienkurse auch von steigenden Unternehmensgewinnen gestützt würden.

Trotz immenser geopolitischer Risiken hat der deutsche Leitindex seine positive Historie im ersten Monat des Jahres bislang bestätigt. Als zentraler Kurstreiber gilt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026 dank eines immensen Infrastruktur-Pakets.

Zinssenkungen in den USA voraus?

Aber auch die Entwicklungen in den USA schieben das deutsche Börsenbarometer an. So hatte erst am Freitag etwa der Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten der Rekordjagd hierzulande weitere Impulse geliefert. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank, der von einer "klar erkennbaren Schwäche am Jobmarkt der USA" schrieb, sieht für die US-Notenbank Fed nun "Raum für mehr Zinssenkungen, als es die Projektionen derzeit vorsehen". <ü> Derweil nahm der Streit zwischen Trump und Powell Fahrt auf: Der Fed-Chef wies strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage.

Iran-Krise im Blick

Zudem gehen im Iran die Massenproteste gegen das Regime trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiter. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist nun nach eigenen Angaben bereit, neue Sanktionen gegen den Iran vorzuschlagen. Zudem erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Islamische Republik.

