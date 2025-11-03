DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,69 +4,7%Nas23.658 -0,3%Bitcoin80.695 +3,3%Euro1,1649 -0,2%Öl65,39 +1,7%Gold4.594 -0,1%
Börsengang

Bitpanda-Aktie voraus? Krypto-Handelsplattform will wohl in Frankfurt an die Börse

13.01.26 20:38 Uhr
Börsenpläne für Bitpanda-Aktie konkret? Bitpanda liebäugelt mit Frankfurt-IPO | finanzen.net

Die Krypto-Handelsplattform Bitpanda bereitet sich offenbar auf einen Börsengang in Frankfurt in der ersten Jahreshälfte vor.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
75.268,6433 CHF 2.581,3661 CHF 3,55%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
80.694,9786 EUR 2.564,1544 EUR 3,28%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.982,6377 GBP 2.285,4154 GBP 3,38%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.956.917,0850 JPY 556.120,0451 JPY 3,86%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
93.991,8123 USD 2.837,6041 USD 3,11%
Charts|News

Das in Wien ansässige Unternehmen könnte bei dem Börsengang eine Bewertung zwischen 4 und 5 Milliarden Euro anstreben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Eine Notierung bereits im ersten Quartal sei dabei eine Möglichkeit.

Eine Notierung von Bitpanda wäre ein Schub für die europäischen Aktienmärkte, die Schwierigkeiten haben, große, von Risikokapital finanzierte Unternehmen aus Wachstumsbranchen wie Kryptowährungen für Börsengänge zu gewinnen. Eric Demuth, Mitgründer von Bitpanda, sagte im vergangenen Jahr, das Unternehmen habe auch einen Börsengang in New York in Erwägung gezogen.

Eine endgültige Entscheidung gebe es noch nicht, auch der Zeitplan könne sich noch ändern, so die Personen. Ein Sprecher von Bitpanda erklärte gegenüber Bloomberg, ein Börsengang sei eine Option, das Unternehmen weiterzuentwickeln, wollte sich aber weiter nicht äußern.

Das österreichische Start-up wurde im August 2021 mit 4,1 Milliarden US-Dollar bewertet, als es 263 Millionen US-Dollar von Investoren einsammelte, darunter Tech-Milliardär Peter Thiels Valar Ventures.

/nas/edh

WIEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Bitpanda, Tashatuvango / Shutterstock.com

