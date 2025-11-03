DAX24.227 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1516 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.008 +0,1%
Umbau der Führungsspitze

Bitpanda-Aktie: Chef wechselt in den Verwaltungsrat

03.11.25 11:15 Uhr
Bitpanda-Aktie: Umbau der Führungsspitze geht weiter | finanzen.net

Der Umbau der Führungsspitze der Kryptobörse Bitpanda geht in die nächste Phase.

Mitbegründer Eric Demuth tritt als CEO der Bitpanda Group AG zurück und wechselt als Executive Chairman und Präsident in den Verwaltungsrat des Unternehmens. Im Zuge dieses Wechsels übernimmt Lukas Enzersdorfer-Konrad die Position des alleinigen CEO der Bitpanda Group AG.

Demuth schrieb auf der Plattform X, in seiner neuen Rolle werde er sich auf die Gestaltung der Strategie, die Förderung der globalen Expansion und die Entwicklung von Produkten konzentrieren.

Gründer gehen in den Aufsichtsrat

Im vergangenen August hatte sich bereits Mitbegründer Paul Klanschek aus der operativen Führung von Bitpanda zurückgezogen und war in den Aufsichtsrat eingezogen. Demuth hatte Bitpanda 2014 zusammen mit Klanschek und Christian Trummer in Wien gegründet. Die Holdinggesellschaft Bitpanda Group AG sitzt in Zürich in der Schweiz.

Das Start-up richtet sich zum einen an private Kunden, die über die Bitpanda-App mit Kryptowährungen wie Bitcoin handeln können, aber auch in Aktien, ETFs oder Rohstoffen investieren können. Ferner bietet Bitpanda seine Dienste anderen Unternehmen an. So beruht etwa der Kryptohandel bei der Smartphonebank N26 auf Technik von Bitpanda.

/chd/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: bitpanda

