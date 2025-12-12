DAX24.339 +0,2%Est505.773 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +0,9%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.609 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl61,25 -0,5%Gold4.329 +1,2%
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, Canopy Growth & Co. im Fokus
Weihnachtsrally gestartet: DAX kommt von Tageshoch zurück - grüne Vorzeichen bleiben
Lufthansa-Aktie springt hoch nach Kaufempfehlung von Kepler - Strecke Dresden-München bleibt
Kaufempfehlungen KW 50

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

12.12.25 13:06 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 25/50: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: Bayer

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 14: Netflix

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: dennizn / Shutterstock.com

Platz 13: Oracle

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 12: Amazon

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Nutzerkonferenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Platz 11: Rheinmetall

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 10: BMW

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 9: NVIDIA

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Below the Sky / Shutterstock.com

Platz 8: TKMS

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 7: Lufthansa

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 6: RENK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 5: Deutsche Telekom

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 4: Siemens Energy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 3: SAP

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 2: E.ON

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für E.ON von 16 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 1: PUMA

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für PUMA mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Ismagilov / Shutterstock.com