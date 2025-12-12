Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Bayer
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 14: Netflix
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: dennizn / Shutterstock.com
Platz 13: Oracle
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 12: Amazon
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Nutzerkonferenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com
Platz 11: Rheinmetall
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 10: BMW
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 9: NVIDIA
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Below the Sky / Shutterstock.com
Platz 8: TKMS
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 7: Lufthansa
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Platz 6: RENK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 5: Deutsche Telekom
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 4: Siemens Energy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 3: SAP
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 2: E.ON
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für E.ON von 16 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 1: PUMA
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für PUMA mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA
Weitere News
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Ismagilov / Shutterstock.com