Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, Vonovia im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie fällt, Novo Nordisk-Aktie höher: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil EVOTEC-Aktie fällt, Novo Nordisk-Aktie höher: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil
Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger wagen sich vor US-Leitzinsentscheid aus der Deckung Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger wagen sich vor US-Leitzinsentscheid aus der Deckung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick.
BMW Aktie

BMW Aktien-Sparplan
97,04 EUR +0,34 EUR +0,35 %
STU
Marktkap. 58,82 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Deutsche Bank AG

BMW Buy

09:41 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
97,04 EUR 0,34 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Sonderbelastungen aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieben die Analysten Tim Rokossa und Christoph Laskawi in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach einem Peak bei den Investitionen könnte nun Kapital effizienter umgeschichtet und auch an die Aktionäre zurückgeführt werden. Die stärkere Lokalisierung ermögliche zudem ein besseres Kostenmanagement in allen Betriebsbereichen./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
96,88 €		 Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,20%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

09:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
26.11.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 BMW Kaufen DZ BANK
