DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
VW-Aktie fällt: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel - Weiter Streit um Zukunft von MAN VW-Aktie fällt: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel - Weiter Streit um Zukunft von MAN
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
164,70 EUR -2,75 EUR -1,64 %
STU
151,75 CHF -3,56 CHF -2,29 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 98,29 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

UBS AG

Richemont Buy

12:06 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
164,70 EUR -2,75 EUR -1,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Insgesamt bestätige das die mittelfristige Attraktivität von Schmuck sowie ihre Einschätzung von Richemont als einem ihrer bevorzugten Werte./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
151,85 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
151,75 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
179,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

12:06 Richemont Buy UBS AG
09:31 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
19.01.26 Richemont Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert zum Start im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 mittags schwächer
finanzen.net SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start im Plus
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen