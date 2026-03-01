DAX aktuell

Zum Auftakt der neuen Woche belastete die Eskalation im Nahen Osten die Stimmung an den Aktienmärkten kräftig. Ein neuer DAX-Rekord rückte damit wieder in weite Ferne.

Der DAX startete angesichts der geopolitischen Unsicherheiten mit einem Abschlag von 2,33 Prozent bei 24.695,44 Punkten in den März. Im weiteren Verlauf verblieb der deutsche Leitindex auf tiefrotem Terrain und unterhalb der 25.000er-Marke. Er schloss 2,56 Prozent tiefer bei 24.638 Zählern.

Vor dem Wochenende hatten noch einige Analysten laut "dpa-AFX" damit gerechnet, dass Anfang März erneut Bestmarken folgen könnten. Sie hielten in der Folge im März, der zudem als guter Börsenmontag gilt, sogar einen weiteren Vorstoß in Richtung 26.000 Punkte für möglich. Voraussetzung dafür wäre aber gewesen, dass geopolitische Störfaktoren ausbleiben. Doch mit der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen am Wochenende ist genau ein solcher dazugekommen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Krieg im Nahen Osten: Israel und USA greifen Iran an - Iran schlägt zurück

Die USA und Israel haben am Samstag mit massiven Luftangriffen auf den Iran mit dem Ziel eines Machtwechsels in Teheran begonnen. Die iranischen Revolutionsgarden haben mit Angriffen auf US-Stützpunkte in der Region sowie Israels Armeehauptquartier und einen Rüstungskomplex in Tel Aviv reagiert.

Der Iran möchte nun jedoch nach Aussage von US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit den USA wieder aufnehmen, nur einen Tag nach der Tötung des islamistischen Regime-Führers Ayatollah Ali Khamenei. "Sie wollen reden, und ich habe zugestimmt zu reden, also werde ich mit ihnen sprechen", sagte Trump dem US-Politikmagazin The Atlantic. Trump nannte aber keinen Zeitplan für Gespräche, gab allerdings an, dass einige der iranischen Offiziellen, die zuvor an Gesprächen mit den USA beteiligt waren, nun tot sind.

Ölpreise mit kräftigem Anstieg

Größte direkte wirtschaftliche Folge der Eskalation im Nahen Osten dürften kurz- und mittelfristig höhere Ölpreise sein. In den ersten Handelsminuten der Woche legten diese zweistellig zu. Wegen der Angriffe der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran könnten in nächster Zeit Liefermengen aus der ölreichen Islamischen Republik wegfallen. Ein weitaus wichtigerer Faktor für das Risiko steigender Ölpreise ist jedoch die Lage an der Straße von Hormus.

Die Ölpreise könnten kurzfristig weiter steigen, so Norbert Rucker von Julius Bär laut "Dow Jones Newswires". Die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Weltwirtschaft hingen vom Öl- und Gasfluss durch die Straße von Hormus ab, so der Leiter für Volkswirtschaft und Next Generation Research. "In den kommenden Wochen ist unser Basisszenario das übliche Muster eines kurzlebigen, aber diesmal intensiveren Öl- und Gaspreisanstiegs", so Rucker.

Öl reagierte mit am Stärksten, am Morgen mit einem Plus von rund 7 Prozent. Damit ist auch hier keine Panik zu erkennen. Am Aktienmarkt leiden vor allem zyklische Sektoren, die von der Veränderung der Energiepreise am stärksten beeinflusst sind, wie Fluglinien oder auch Chemie. Auf der anderen Seite läuft Rüstung besser als der Gesamtmarkt, aber auch Grundstoffe könnten von Investoren nun höher gewichtet werden.

Für den Goldpreis als "sicheren Hafen" geht es mit den Angriffen auf den Iran ebenfalls nach oben. "Gold bleibt der deutlichste Gradmesser für die Angst der Anleger", schreibt Josh Gilbert von eToro.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires