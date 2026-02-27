DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +6,8%Nas22.749 +0,4%Bitcoin59.345 +6,2%Euro1,1696 -0,7%Öl78,62 +8,4%Gold5.334 +1,1%
Top News
BigBear.ai-Aktie bricht ein: Umsatzschwund und rote Zahlen trotz KI-Boom BigBear.ai-Aktie bricht ein: Umsatzschwund und rote Zahlen trotz KI-Boom
NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
Kapitalmassnahme

Beiersdorf-Aktie rutscht ab: 750-Millionen-Euro-Rückkauf - Anleger strafen schwachen Ausblick ab

02.03.26 21:19 Uhr
Rückkauf verpufft: Beiersdorf-Aktie stürzt nach schwachem Ausblick ab | finanzen.net

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf AG legt ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 750 Millionen Euro auf. Doch der verhaltene Ausblick drückt die Stimmung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
97,00 EUR -9,80 EUR -9,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beiersdorf hat ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Wie der Konzern mitteilte, will er in den nächsten zwei Jahren Aktien von bis zu 750 Millionen Euro zurückerwerben.

Kaum Wachstum 2026 erwartet

Beiersdorf hat seine Marge im vergangenen Jahr bei einem deutlich geringeren Umsatzwachstum als im Vorjahr leicht gesteigert und die Markterwartungen damit erfüllt. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern im besten Fall mit einem leichten Umsatzwachstum. Die Aktionäre sollen für 2025 wie für das Vorjahr eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie bekommen.

Für das laufende Jahr plant Beiersdorf bestenfalls mit einem leicht steigenden Umsatz auf organischer Basis, im schlechtesten Fall mit einer Stagnation. Gleiches gilt jeweils für die Bereiche Consumer und Tesa.

Bei Consumer wird im ersten Quartal ein Ergebnis unterhalb der Ganzjahresspanne erwartet. Hier wirken sich laut Beiersdorf Störungen im US-Einzelhandel sowie im chinesischen Reiseeinzelhandelsgeschäft aus, außerdem ein geringerer Beitrag von Innovationen bei Nivea im Vergleich zum vierten Quartal 2025

Die bereinigte EBIT-Marge wird leicht unter Vorjahr erwartet, sowohl auf Konzernebene als auch in beiden Sparten. Tesa habe mit einem schwierigen Marktumfeld zu kämpfen, insbesondere im Automobilsektor.

2025 lag der Konzernumsatz kaum verändert zum Vorjahr bei 9,85 Milliarden Euro. Das entsprach einem organischen Wachstum von 2,4 Prozent. Im Bereich Consumer betrug der organische Anstieg 2,5 Prozent, bei Tesa waren es 1,8 Prozent. Das Hautpflegegeschäft habe ein Wachstum von 3,7 Prozent verzeichnet, so Beiersdorf. Die Marke Nivea legte allerdings nur um 0,9 Prozent zu.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im Konzern 1,38 Milliarden Euro nach 1,37 Milliarden im Vorjahr. Die entsprechende Marge rückte leicht auf 14,0 von 13,9 Prozent vor. Analysten hatten im Konsens mit 14,0 Prozent gerechnet.

Der Konzerngewinn legte auf 955 Millionen Euro von 928 Millionen Euro zu. Hier hatte die Analystenprognose auf 940 Millionen Euro gelautet.

Beiersdorf-Aktie unter Druck

Die Aktien des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf haben am Montagabend wegen eines verhaltenen Ausblicks auf das laufende Jahr kräftig nachgegeben. Das im DAX notierte Papier fiel auf der Handelsplattform Tradegate nach Bekanntgabe der Ziele um bis zu knapp acht Prozent.

Damit ist der jüngste Erholungsversuch der Aktie, innerhalb dessen das Papier von Kursen unter 90 bis auf 110 Euro geklettert war, beendet. Die Beiersdorf-Anteile gehörten in den vergangenen zwölf Monaten zu den schwächsten deutschen Standardwerten.

Bis zum XETRA-Schluss am Montag sank der Börsenwert des Unternehmens seit Ende Februar 2025 um rund ein Fünftel auf gut 25 Milliarden Euro. Seit Mai 2024, als die Aktie ihr Rekordhoch von fast 150 Euro erreicht hatte, gab der Kurs fast 30 Prozent nach.

Beiersdorf rechnet im laufenden Jahr allenfalls mit einem geringen Wachstum. 2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte "leicht unter" dem Vorjahresniveau auszugehen, teilte der Konzern am Montagabend mit.

2025 lag das organische Umsatzwachstum bei 2,4 Prozent mit einer operativen Umsatzrendite von 14 Prozent. Der Konzern angekündigte Aktienrückkauf half dem Kurs nicht.

DOW JONES und dpa AFX

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Beiersdorf AG

