Beiersdorf Aktie

77,78 EUR -0,70 EUR -0,89 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,14 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

08:16 Uhr
Beiersdorf Hold
Beiersdorf AG
77,78 EUR -0,70 EUR -0,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Resümee an die Jahresbilanz der Hamburger an. Der Margenausblick bleibe optimistischer als die Umsatzziele. Möglicherweise sei dies aber zu optimistisch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
77,40 €		 Abst. Kursziel*:
13,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
77,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

10.03.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
04.03.26 Beiersdorf Sell UBS AG
04.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.03.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
04.03.26 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

