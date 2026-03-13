NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Resümee an die Jahresbilanz der Hamburger an. Der Margenausblick bleibe optimistischer als die Umsatzziele. Möglicherweise sei dies aber zu optimistisch./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
77,40 €
|Abst. Kursziel*:
13,70%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
77,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
