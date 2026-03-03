DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
Beiersdorf Aktie

84,22 EUR -0,62 EUR -0,73 %
STU
Marktkap. 22,9 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
84,22 EUR -0,62 EUR -0,73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 112 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger gingen einen Schritt vorwärts und zwei zurück, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch infolge des Kurseinbruchs nach dem enttäuschenden Ausblick. Es könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, der weitere Weg sei aber schwer einsehbar - gerade für die wichtige Marke Nivea. Es stehe die Frage im Raum, ob die Margenerwartungen genügend heruntergeschraubt worden seien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
84,84 €		 Abst. Kursziel*:
11,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
84,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:36 Beiersdorf Sell UBS AG
08:36 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:01 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

