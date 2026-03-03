Beiersdorf Aktie
Marktkap. 22,9 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 112 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger gingen einen Schritt vorwärts und zwei zurück, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch infolge des Kurseinbruchs nach dem enttäuschenden Ausblick. Es könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, der weitere Weg sei aber schwer einsehbar - gerade für die wichtige Marke Nivea. Es stehe die Frage im Raum, ob die Margenerwartungen genügend heruntergeschraubt worden seien./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
84,84 €
|Abst. Kursziel*:
11,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
84,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:36
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:36
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG