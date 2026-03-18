DAX 22.380 -2,0%ESt50 5.501 -2,0%MSCI World 4.266 -1,0%Top 10 Crypto 9,1705 -2,3%Nas 21.782 -1,4%Bitcoin 60.403 +0,0%Euro 1,1561 -0,1%Öl 110,1 +2,4%Gold 4.577 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
SU7-Launch erfolgt: Xiaomi-Aktie rutscht nach Gewinnmitnahmen deutlich ab SU7-Launch erfolgt: Xiaomi-Aktie rutscht nach Gewinnmitnahmen deutlich ab
Vertiv-Aktie schlägt NVIDIA deutlich: Heimlicher Gewinner des KI-Booms steigt in den S&P 500 auf Vertiv-Aktie schlägt NVIDIA deutlich: Heimlicher Gewinner des KI-Booms steigt in den S&P 500 auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
127,20 EUR +0,45 EUR +0,36 %
STU
115,60 CHF -1,28 CHF -1,10 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 244,22 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

Barclays Capital

Novartis Equal Weight

17:31 Uhr
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
127,20 EUR 0,45 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis angesichts eines Zukaufs zur Erweiterung des Brustkrebs-Portfolios auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern stärke sein Portfolio im Bereich der frühen Brustkrebs-Behandlungen, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Equal Weight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
115,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,08%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
115,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

17:31 Novartis Equal Weight Barclays Capital
11:36 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

Dow Jones Milliarden-Deal Novartis-Aktie in Grün: Pharmakonzern sichert sich Krebsmedikament für bis zu 3 Milliarden US-Dollar Novartis-Aktie in Grün: Pharmakonzern sichert sich Krebsmedikament für bis zu 3 Milliarden US-Dollar
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis büßt am Nachmittag ein
TraderFox Novartis: 3-Mrd.-USD-Zukauf sichert potenziellen Blockbuster in der Brustkrebstherapie!
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis macht am Mittag Boden gut
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag freundlich
dpa-afx Novartis erweitert Brustkrebs-Portfolio mit Zukauf
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag in Rot
finanzen.net Börse Zürich: SMI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start fester
Benzinga Novartis Strikes $3 Billion Deal For Next-Gen Breast Cancer Drug
Dow Jones Press Release: Novartis agrees to acquire a pan-mutant-selective PI3KALPHA> inhibitor, strengthening its breast cancer pipeline
Benzinga Novartis Advances Dermatology Portfolio With Cosentyx FDA Approval For Pediatric Patients
Dow Jones Press Release: Novartis Cosentyx(R) receives FDA -2-
Dow Jones Press Release: Novartis Cosentyx(R) receives FDA approval for pediatric patients aged 12+ with moderate to severe hidradenitis suppurativa
Benzinga What Analysts Are Saying About Alcon Stock
Benzinga Alcon Earnings Report: Q4 Overview
Zacks Is Alcon (ALC) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen