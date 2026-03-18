Novartis Aktie
Marktkap. 244,22 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis angesichts eines Zukaufs zur Erweiterung des Brustkrebs-Portfolios auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern stärke sein Portfolio im Bereich der frühen Brustkrebs-Behandlungen, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Equal Weight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
115,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,08%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
115,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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