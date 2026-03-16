DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

43,79 EUR -1,03 EUR -2,30 %
Marktkap. 49,17 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

17:31 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Marco Limite zog in einer am Freitag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten Fedex, er ein "solides drittes Quartal" hinter sich habe. Von den Amerikanern habe es auch beruhigende Kommentare zum derzeitigen Geschäftsumfeld gegeben. Negativ für DHL seien aber Marktanteilsgewinne von Fedex in Europa und das bessere Abschneiden des Konkurrenten im internationalen Expressgeschäft./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,98 €		 Abst. Kursziel*:
22,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

