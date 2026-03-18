Marktkap. 95,83 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Versorgers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die übrigen Kennziffern hätten im Rahmen der bereits bekannten Eckdaten gelegen./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
9,34 €
|Abst. Kursziel*:
-14,33%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
9,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,84%
|
Analyst Name:
Fernando Garcia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
