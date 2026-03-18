DAX 22.866 +0,1%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.311 +0,1%Top 10 Crypto 9,2785 -1,1%Nas 22.091 -0,3%Bitcoin 61.081 +1,2%Euro 1,1571 -0,1%Öl 108,1 +0,5%Gold 4.665 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vincorion VNC001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
9,39 EUR -0,04 EUR -0,42 %
STU
8,55 CHF -0,03 CHF -0,34 %
BRX
Marktkap. 95,83 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

Aktie in diesem Artikel
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Versorgers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die übrigen Kennziffern hätten im Rahmen der bereits bekannten Eckdaten gelegen./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Underperform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
9,34 €		 Abst. Kursziel*:
-14,33%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
9,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,84%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

12:01 Enel Underperform RBC Capital Markets
17.03.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen