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Symbol LNXSF

Deutsche Bank AG

LANXESS Hold

14:01 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei ganz ok gewesen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Möglicherweise gebe es aber leichte Korrekturen am Konsens./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,05 €		 Abst. Kursziel*:
41,08%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
12,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,61%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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