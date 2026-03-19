LANXESS Aktie
Marktkap. 1,02 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei ganz ok gewesen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Möglicherweise gebe es aber leichte Korrekturen am Konsens./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,05 €
|Abst. Kursziel*:
41,08%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
12,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,61%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
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