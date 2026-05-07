ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 161,79 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit Unternehmensmanagern auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Das größte Wachstumspotenzial der Schweizer liege derzeit in Mittelspannungsprodukten, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es würden aber auch Chancen im Bereich Flüssigkeitskühlung gesehen, der indirekt angegangen werden solle./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
71,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
81,14 CHF
|Abst. Kursziel*:
-12,50%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|11:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG