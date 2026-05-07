DAX 24.469 -0,8%ESt50 5.928 -0,8%MSCI World 4.732 -0,2%Top 10 Crypto 10,11 -0,1%Nas 25.806 -0,1%Bitcoin 67.839 -0,5%Euro 1,1773 +0,4%Öl 100,9 -2,4%Gold 4.713 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL, Bitcoin im Fokus
Top News
Amadeus IT-Aktie bleibt auf Erholungskurs - Zahlen überzeugen Amadeus IT-Aktie bleibt auf Erholungskurs - Zahlen überzeugen
Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Swiss Re Aktie

Kaufen
Verkaufen
Swiss Re Aktien-Sparplan
134,80 EUR -1,05 EUR -0,77 %
STU
134,80 EUR -0,90 EUR -0,66 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,37 Mrd. EUR

KGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0126881561

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSREF

RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

11:01 Uhr
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
134,80 EUR -1,05 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohen zeigt sich in einer am Freitag vorliegenden Studie enttäuscht vom Rückgang der Umsatzerlöse im Geschäft mit der Schadens- und Unfallrückversicherung. Deshalb und wegen der Margenentwicklung kürzte er seine Erwartungen an den Gewinn je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underperform

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
123,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,90%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

11:01 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
07.05.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
07.05.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
07.05.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

dpa-afx Weiterer Preisrückgang Swiss Re-Aktie gibt dennoch nach: Geringe Katastrophenschäden stützen das Ergebnis Swiss Re-Aktie gibt dennoch nach: Geringe Katastrophenschäden stützen das Ergebnis
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI sackt letztendlich ab
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken
finanzen.net Schwacher Handel: SLI präsentiert sich leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: So performt der SMI aktuell
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SLI schwächelt am Donnerstagmittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Swiss Re mit Rücksetzer nach Quartalszahlen
EQS Group Swiss Re delivers a net income of USD 1.5 billion for the first quarter
EQS Group Swiss Re publishes its 2025 Financial Condition Report
EQS Group Swiss Re shareholders approve all proposals at AGM 2026
EQS Group Wildfires, storms, floods contribute to record 92% of global insured losses in 2025, says Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re announces USD 2 billion longevity reinsurance transaction
EQS Group Swiss Re publishes Annual Report 2025 and invitation to 2026 AGM
EQS Group Swiss Re delivers record Group net income of USD 4.8 billion in 2025
EQS Group Swiss Re Corporate Solutions to acquire QBE's Global Trade Credit and Surety business
RSS Feed
Swiss Re AG zu myNews hinzufügen