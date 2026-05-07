Swiss Re Aktie
Marktkap. 41,37 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohen zeigt sich in einer am Freitag vorliegenden Studie enttäuscht vom Rückgang der Umsatzerlöse im Geschäft mit der Schadens- und Unfallrückversicherung. Deshalb und wegen der Margenentwicklung kürzte er seine Erwartungen an den Gewinn je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underperform
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
123,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
-10,90%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
127,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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