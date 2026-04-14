Swiss Re Aktie
Marktkap. 42,67 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underweight
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
114,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
129,10 CHF
|Abst. Kursziel*:
-11,70%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
128,95 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,59%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
128,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|08:21
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|08:21
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.