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Barclays Capital

Swiss Re Underweight

08:21 Uhr
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underweight

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
114,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
129,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,70%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
128,95 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,59%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
128,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:21 Swiss Re Underweight Barclays Capital
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23.03.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
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03.03.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
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