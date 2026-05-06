Swiss Re Aktie
Marktkap. 40,22 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege 27 Prozent über der Konsensschätzung, was aber vor allem auf niedrigere Schäden durch Naturkatastrophen zurückgehe, schrieb Ben Cohen am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Umsätze, das Volumen im Neugeschäft und die Entwicklung der Preise spiegelten indes den zunehmenden zyklischen Druck wider. Gleichzeitig werde die Aktie mit einem Aufschlag sowohl zur historischen Bewertung als auch zu Munich Re gehandelt - trotz einer in der Vergangenheit schwächeren Geschäftsentwicklung und bescheidenerer Wachstumsaussichten als bei den deutschen Konkurrenten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underperform
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
118,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
123,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
-4,65%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
128,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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