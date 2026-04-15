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RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

08:36 Uhr
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. In seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison erhöhte Analyst Ben Cohen für Europas Rückversicherer seine Ergebnisprognosen für 2026 um etwa 1 Prozent. Er geht von einem überdurchschnittlichen ersten Quartal aus. Für die Folgejahre kappte Cohen allerdings seine Schätzungen um bis zu drei Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underperform

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
118,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
130,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,40%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
128,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

08:36 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
15.04.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
25.03.26 Swiss Re Neutral UBS AG
23.03.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10.03.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
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