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SIX-Handel: mittags Pluszeichen im SLI

29.05.26 12:25 Uhr
SIX-Handel: mittags Pluszeichen im SLI | finanzen.net

Für den SLI geht es aktuell aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
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Straumann Holding AG
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Swiss Life AG (N)
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Indizes
SLI
2.167,6 PKT 20,5 PKT 0,95%
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Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,84 Prozent stärker bei 2.165,20 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,213 Prozent höher bei 2.151,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.147,18 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.148,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2.168,52 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,017 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.086,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 2.215,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, den Stand von 1.988,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,661 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.223,32 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 4,83 Prozent auf 94,16 CHF), Logitech (+ 3,69 Prozent auf 90,96 CHF), Richemont (+ 2,75 Prozent auf 170,05 CHF), Lindt (+ 1,88 Prozent auf 9.460,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,84 Prozent auf 182,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Partners Group (-0,48 Prozent auf 829,00 CHF), Swiss Life (-0,28 Prozent auf 847,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,19 Prozent auf 83,28 CHF), Sandoz (-0,06 Prozent auf 65,28 CHF) und VAT (+ 0,00 Prozent auf 600,20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.021.900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 288,389 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
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