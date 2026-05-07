Henkel vz. Aktie
Marktkap. 25,55 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern schiebe seine Margenprobleme auf die lange Bank, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es komme wohl auf das zweite Halbjahr an, nachdem die Prognose trotz steigender Kosten beibehalten wurde. Er sieht weiterhin Margenrisiken./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
65,76 €
|Abst. Kursziel*:
6,45%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
65,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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