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Symbol RTLLF

UBS AG

RATIONAL Buy

13:06 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rational von 785 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen acht Quartalen sei der Profiküchen-Ausrüster mit einer durchschnittlichen operativen Gewinnmarge von 6,9 Prozent stärker gewachsen als die Konkurrenz, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Diese Outperformance sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
805,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
631,50 €		 Abst. Kursziel*:
27,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
619,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
824,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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