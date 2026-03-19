RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,46 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rational von 785 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen acht Quartalen sei der Profiküchen-Ausrüster mit einer durchschnittlichen operativen Gewinnmarge von 6,9 Prozent stärker gewachsen als die Konkurrenz, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Diese Outperformance sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
805,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
631,50 €
|Abst. Kursziel*:
27,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
619,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
824,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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