FUCHS Aktie
Marktkap. 4,14 Mrd. EURKGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick bezeichnete der Experte als "ermutigend". Das Unternehmen sei in der Vergangenheit dazu in der Lage gewesen, steigende Ölpreise mit einer gewissen Verzögerung weiterzugeben./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Overweight
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,02 €
|Abst. Kursziel*:
57,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
32,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,71%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|17:31
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|09:26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:31
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|09:26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:31
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|09:26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research