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Symbol FUPPF

Barclays Capital

FUCHS SE VZ Overweight

17:31 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick bezeichnete der Experte als "ermutigend". Das Unternehmen sei in der Vergangenheit dazu in der Lage gewesen, steigende Ölpreise mit einer gewissen Verzögerung weiterzugeben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,02 €		 Abst. Kursziel*:
57,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,71%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

17:31 FUCHS Overweight Barclays Capital
09:26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
03.02.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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