Philips Aktie
Marktkap. 21,42 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,50 Euro auf "Buy" belassen. Graham Doyle attestierte dem Medizintechnik-Konzern am Mittwochmorgen ein "sehr starkes erstes Quartal". Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) habe die Erwartungen um neun Prozent übertroffen. Positiv erwähnte der Experte auch die Auftragsentwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Buy
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,96 €
|Abst. Kursziel*:
41,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,88%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|14:21
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|14:21
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|14:21
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.