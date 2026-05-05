UBS AG

Philips Buy

14:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,50 Euro auf "Buy" belassen. Graham Doyle attestierte dem Medizintechnik-Konzern am Mittwochmorgen ein "sehr starkes erstes Quartal". Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) habe die Erwartungen um neun Prozent übertroffen. Positiv erwähnte der Experte auch die Auftragsentwicklung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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