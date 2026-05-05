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Marktkap. 21,42 Mrd. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
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WKN 940602

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ISIN NL0000009538

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Symbol RYLPF

UBS AG

Philips Buy

14:01 Uhr
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,07 EUR 0,42 EUR 1,85%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,50 Euro auf "Buy" belassen. Graham Doyle attestierte dem Medizintechnik-Konzern am Mittwochmorgen ein "sehr starkes erstes Quartal". Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) habe die Erwartungen um neun Prozent übertroffen. Positiv erwähnte der Experte auch die Auftragsentwicklung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Buy

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,96 €		 Abst. Kursziel*:
41,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,88%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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