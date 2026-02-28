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KGV 24,54
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Barclays Capital

Philips Overweight

08:21 Uhr
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,22 EUR 0,10 EUR 0,43%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 31,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften - wie schon vom Medizintechnikkonzern signalisiert - einen saisontypisch schwachen Jahresstart belegen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte sich die US-Zollpolitik auswirken. Das Engagement im Nahen Osten bleibe indes überschaubar, und die Helium-Knappheit sei für die Niederländer kein großes Problem. Sie seien innerhalb der europäischen Branche angesichts ihres Selbsthilfe-Potenzials in einem inflationären Umfeld gut positioniert./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Overweight

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,48 €		 Abst. Kursziel*:
25,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,05%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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